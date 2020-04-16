Скопье, , 00:11 — REGNUM Посол США в Скопье Кейт Мари Бирнс 15 апреля передала заместителю премьер-министра Северной Македонии Буяру Османи, национальному координатору по распределению международной помощи, оборудование, необходимое для защиты медицинского персонала.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Северная Македония получила в дар от США защитные костюмы, скафандры и маски.

Напомним, уже 122 медицинских работника оказались заражены коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии коронавирусом заразились 122 медицинских работника