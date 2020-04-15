Рига, , 23:55 — REGNUM Представитель Судебной администрации Инара Макарова сообщила о числе дел рассмотренных в Латвии с момента введения режима ЧС, пишет портал tvnet.lv.

За период 14 марта включительно латвийские суды рассмотрели 7024 дела, из которых 4073 были гражданскими. Из них 1570 дел были рассмотрены письменно, остальные в ходе судебных слушаний. Из рассмотренных за это время 290 уголовных дел, 179 решений вынесено в ходе письменного процесса. 415 дел об административных правонарушений рассмотрены в ходе слушаний, 235 — письменно. 156 административных дела рассмотрены судами письменно и столько же в ходе слушаний.

729 судебных заседаний состоялись в режиме видеоконференций. В этом режиме, показала практика, судопроизводство по делу могут осуществлять одновременно трое судей, что является характерным для дел рассматриваемых во второй инстанции. 16 марта министерством юстиции были утверждены специальные правила работы судов в условиях режима ЧС.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.