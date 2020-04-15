Тирана, , 23:51 — REGNUM Министерство здравоохранения Албании 15 апреля опубликовало видеообращение к гражданам, в котором сообщается о том, что за последние сутки в стране было проведено 252 теста на коронавирус, в результате которых было выявлено 19 новых случаев заражения. Всего на территории страны зафиксировано 494 случая заражения.

Утром 15 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 90-летний уроженец албанского города Фиера. Мужчина страдал от диабета, бронхиальной астмы и гипертонии. Всего с начала пандемии в Албании погибли 25 человек, у которых был выявлен коронавирус.

В тот же день ещё трое граждан страны одержали победу над вирусом. Свыше половины (251 из 494) албанских пациентов, у которых был обнаружен коронавирус, уже выздоровели.

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