Красногорск, , 23:33 — REGNUM Распоряжение о поощрении, в котором объявляется благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьёву, подписал 15 апреля президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодарность объявлена Воробьёву за многолетнюю добросовестную работу, а также за вклад в социально-экономическое развитие региона.

Воробьёв занимает пост губернатора Московской области с сентября 2013 года по настоящее время. 14 апреля текущего года ему исполнилось 50 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предпринимателям в Подмосковье губернатор региона Андрей Воробьёв пообещал льготы по кредитам, налогам и аренде.

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