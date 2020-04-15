Приштина, , 23:33 — REGNUM В сообщении Национального института общественного здравоохранения Косово от 15 апреля говорится о том, что за последние 24 часа в результате обследования 173 образцов в Лаборатории молекулярной микробиологии было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего на территории края выявлено 423 случая заражения.

Со среды 15 апреля на территории края введен новый график передвижения — граждане старше 16 лет смогут покидать свои дома только в течение установленного для каждого индивидуально промежутка в 90 минут.

Несмотря на то, что данная меры была воспринята рядом политиков как попытка установления диктатуры и антиконституционная попытка ограничить право граждан на свободу перемещения, сотрудники Института призвали граждан соблюдать постановление правительства, как доказавшее свою эффективность в борьбе с распространением коронавируса в других странах.

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