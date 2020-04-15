Харьков, Украина, 15 апреля 2020, 23:23 — REGNUM У одного из военнослужащих харьковской бригады Национальной гвардии Украины (НГУ) обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщила 15 апреля пресс-служба НГУ.
В пресс-службе рассказали, что 9 апреля у мужчины повысилась температура, его госпитализировали, а 14 апреля провели тест на COVID-19.15 апреля пришёл результат, который подтвердил наличие инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый случай заражения коронавирусом выявили у сотрудника Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Закарпатской области.
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