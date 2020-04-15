Триполи, 15 апреля 2020, 23:17 — REGNUM «Международно признанное» правительство Ливии объявило о введении общенационального карантина, 15 апреля сообщает агентство Reuters.
Карантин, включающий полный 24-часовой комендантский час, будет действовать десять дней на подконтрольных Триполи территориях с 17 апреля.
В настоящий момент в Ливии выявлено 36 случаев коронавирусной инфекции, от заболевания в стране погиб один человек.
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