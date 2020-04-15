Смоленск, , 22:59 — REGNUM Карантин вводится в Вязьме Смоленской области с 16 по 30 апреля, сообщили 15 апреля в региональном оперштабе, соответствующее постановление подписал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

В частности, на территории Вяземского района введён запрет на деятельность организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, за некоторым исключением.

Также запрещено выполнять любые строительно-монтажные и отделочные работы, работы по благоустройству территории, кроме аварийно-спасательных работ, и работы непрерывного цикла, ремонт и подключение проводных абонентских линий (интернета, телевидения, телефонной связи).

«Также в городе вводится ряд других запретов и ограничений, а местный отдел соцзащиты населения временно перейдет на дистанционный режим работы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у одного из сотрудников Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов был подтверждён коронавирус, в дальнейшем заражение было подтверждено у 83 человек — у 50 только за последние сутки. 74-летний постоялец дома-интерната скончался.