Приштина, , 23:13 — REGNUM Специальный представитель государственного секретаря США по Западным Балканам Мэттью Палмер 15 апреля с одобрением отозвался о сотрудничестве между Сербией и Косово в деле преодоления коронавируса.

В интервью для сербского отделения американского новостного агентства Голос Америки (СМИ — ин. агент) Палмер назвал «вдохновляющим» то, что «Сербия и Косово находят общие моменты и сотрудничают для того, чтобы справиться с этим общим вызовом».

Напомним, 15 апреля при сотрудничестве миссии НАТО в Косово состоялся диалог между главами министерств здравоохранения Косово и Сербии Арбеном Витией и Златибором Лончаром. Стороны высказали готовность к сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса.

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При этом Палмер отказался комментировать открытое письмо американских конгрессменов Элиота Энгеля и Боба Менендеса к Государственному секретарю США Майку Помпео, в котором те выражают недовольство политикой администрации президента Дональда Трампа в отношении Косово и Сербии и требуют ужесточения политики в отношении Белграда.