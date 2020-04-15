Москва, , 22:52 — REGNUM В Москве за день скончались ещё семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 15 апреля в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Возраст умерших пациентов — от 36 до 86 лет. Отмечается, что у большинства из них имелись сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкологические заболевания.

«У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжёлой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением лёгких», — сообщают в штабе.

Согласно последним данным, в Москве подтверждено уже 14 776 случаев заражения коронавирусом, 1774 из которых — за последние сутки. Скончались 113 пациентов, 1205 человек выздоровели.