Тегеран, , 07:44 — REGNUM С начала иранского нового года (начиная с 20 марта) силами иранской антинаркотической полиции в стране было изъято более 34 тонн различных запрещенных наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 апреля.

15 апреля заместитель главы иранского штаба по контролю над наркотиками Насер Аслани заявил, что около 34 тонн запрещенных наркотиков, состоящих из 27 тонн опиума, 3 тонн гашиша, 1 тонны героина, 1 тонны метамфетамина, 402 килограмма травы, 97 килограммов морфина и 289 килограммов других видов наркотиков, были арестованы силами иранской полиции.

«Эта цифра указывает на 58-процентный рост наркотических изъятий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — отметил Аслани. По его словам, за этот же период силами полиции был арестован 4071 контрабандист и изъято 420 транспортных средств.

Четыре десятилетия Исламская Республика Иран активно борется с незаконной торговлей наркотиками, зачастую афганского происхождения. Страна тратит миллионы долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков. По имеющимся данным, только в 2018 году иранские силы провели свыше 1500 операций, изъяв 800 тонн различных видов наркотических и психотропных веществ.