Приштина, , 23:10 — REGNUM Министры здравоохранения Сербии и Косово Златибор Лончар и Арбен Вития 15 апреля при посредничестве КФОР (силы для Косово — миссия НАТО в крае, осуществляемая по мандату ООН) приняли участие в видеоконференции, посвященной ситуации с коронавирусом.

Участник конференции, посол Италии в Приштине Никола Орландо на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что главы сербского и косовского минздравов высказали готовность к практическому сотрудничеству в деле борьбы с распространением коронавируса.

Посол Италии поприветствовал готовность сторон переступить через разногласия ради главной цели — защиты здоровья граждан.

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