Киев, , 23:05 — REGNUM Индия передаст Украине 30 тыс. таблеток гидроксидхлорохина, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщила 25 апреля пресс-служба МИД Украины.

«Я хочу выразить искреннюю признательность индийскому правительству за помощью. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксидхлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение», — рассказал он.

По словам Кулебы, минздрав Украины распределит таблетки по регионам страны.

Напомним, гидроксидхлорохин является экспериментальным препаратом для лечения коронавирусной инфекции. На Украине его будет производить компания «Дарница».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус обнаружили у первого украинского пограничника при помощи тестов. Сам инфицированный чувствует себя нормально.

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