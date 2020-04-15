Аддис-Абеба, 15 апреля 2020, 22:32 — REGNUM Число выявленных случаев COVID-19 в странах Африки превысило 16 тысяч, 15 апреля сообщает Africa CDC.
По информации Африканских центров контроля заболеваний, во всей Африке число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 16 285, умерли от COVID-19 878 человек.
Странами с наибольшим числом заболевших являются ЮАР с 2415 выявленными случаями COVID-19 и Египет с 2350 подтвержденными случаями.
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