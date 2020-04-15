Скопье, , 23:06 — REGNUM Кризисный штаб по управлению ситуацией, вызванной коронавирусом в Северной Македонии 15 апреля опубликовал сообщение о том, что в выходные, когда на всей территории страны будет установлен комендантский час и выход из дома без специального разрешения будет запрещен, активистам будет позволено выходить на улицу для того, чтобы ухаживать за бездомными животными.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, члены зарегистрированных обществ по защите животных смогут для этих целей покидать свои дома на два часа.

Представители данных обществ обязаны до 12:00 16 апреля представить списки своих участников властям.

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