Тегеран, , 07:46 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана заявил, что число случаев заражения коронавирусом снизилось в 16 иранских провинциях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 апреля.

Ирадж Харирчи выступил в кулуарах церемонии инаугурации нового ректора Медицинского университета Ардебиля и заявил, что в 25 процентах иранских провинций число инфицированных людей было от нуля до 10, а в остальных — от 10 до 20.

«Впервые за последние месяцы число смертей в стране упало ниже 100, и это главное достижение», — отметил он, подчеркнув, что по всей стране также наблюдается тенденция к снижению, но развитие ситуации зависит от общественного сотрудничества в реализации инициативы социального дистанцирования.

Он также сообщил, что университеты, школы и святыни остаются закрытыми, чтобы сократить ненужные поездки, что крайне важно для сдерживания пандемии.