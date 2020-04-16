Скопье, , 00:11 — REGNUM В результате обследования 500 подозрительных случаев за последние 24 часа на территории Северной Македонии было выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 974 случаев заражения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, почти у трети (30,4%) зараженных не наблюдается никаких симптомов заражения — кашля, высокой температуры, слабости, боли в горле и т.д.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 45 граждан страны. Однако 98 пациентов уже справились с заболеванием.

Читайте ранее в этом сюжете: Северная Македония готова сотрудничать с Албанией в борьбе с коронавирусом