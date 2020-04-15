Наталья Стрельцова, Игорь Свирин, 15 апреля 2020, 23:07 — REGNUM Режим самоограничения, который был предложен обществу, предполагал, что человек при крайней необходимости может покинуть свой кров. Но обход аптек корреспондентами ИА REGNUM показал, что эти чаяния напрасны.

Масок, респираторов и перчаток нет. Средство для дезинфекции выше 200 рублей за флакончик
Масок, респираторов и перчаток нет. Средство для дезинфекции выше 200 рублей за флакончик
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сеть аптек «Столички»
Сеть аптек «Столички»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва. Аптека. Масок нет даже на складе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аптека
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сеть аптек «Столички»
Сеть аптек «Столички»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аптека на улице Краснопрудная
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аптека. Масок, респираторов и перчаток нет в наличии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кнопка пешеходного перехода замотана скотчем
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Корреспонденты ИА REGNUM не пожалели своих ног и обошли значительную часть старой Москвы, и ни в одной аптеке масок и перчаток не нашли.

Аптека. Масок, респираторов и перчаток нет в наличии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аптека на улице Верхняя Красносельская
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аптека
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аптека
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аптека сети Горздрав
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Масок, респираторов и перчаток нет. Средство для дезинфекции выше 200 рублей за флакончик
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аптека
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
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Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аптека
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тем не менее мы не поленились и посетили Москву новую, с тем же результатом. Везде ответ был один. Когда получим маски — неизвестно, как завезут, так пустим в продажу.

Аптека у метро Баумановская
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва. Метро Баумановская. Три аптеки напротив друг друга
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аптека
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM