15 апреля 2020 | Время чтения меньше минуты

Самоизолированным гражданам маски и перчатки не нужны, в магазин и аптеку им, по мнению властей, ходить не нужно.

Наталья Стрельцова, Игорь Свирин, , 23:07 — REGNUM Режим самоограничения, который был предложен обществу, предполагал, что человек при крайней необходимости может покинуть свой кров. Но обход аптек корреспондентами ИА REGNUM показал, что эти чаяния напрасны.

Масок, респираторов и перчаток нет. Средство для дезинфекции выше 200 рублей за флакончик Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сеть аптек «Столички» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сеть аптек «Столички» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Корреспонденты ИА REGNUM не пожалели своих ног и обошли значительную часть старой Москвы, и ни в одной аптеке масок и перчаток не нашли.

Тем не менее мы не поленились и посетили Москву новую, с тем же результатом. Везде ответ был один. Когда получим маски — неизвестно, как завезут, так пустим в продажу.