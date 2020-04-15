Париж, , 22:04 — REGNUM Большой колокол Собора Парижской Богоматери вечером 15 апреля прозвонил в память о крупном пожаре, произошедшем в соборе ровно год назад, передают местные СМИ.

Колокольный звон начался в 20:00 по местному времени и продолжался пять минут. В условиях объявленного в стране режима карантина из-за пандемии коронавируса послушать звон перед Нотр-Дамом собрались несколько десятков человек, многие из которых были в защитных масках.

Напомним, пожар, произошедший 15 апреля 2019 года, уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру следующего дня.

В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли. Власти Франции заявили о планах восстановить собор в течение ближайших пяти лет.

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