Москва, , 22:01 — REGNUM Трогательные фотографии с новой возлюбленной Марией Гончар и щенком Фокси показал в Инстаграм хоккеист Иван Телегин, бывший супруг певицы Пелагеи.

Аккаунт влюбленные завели специально для щенка породы сиба-ину, которого Иван подарил Марии. Игра в «папу» и «маму» для песика помогают паре не скучать на карантине. Хотя на одном из фото они запечатлены на прогулке с питомцем в лесу, в комментариях Иван и Мария советуют не злоупотреблять долгими вылазками на природу и соблюдать самоизоляцию.

Напомним, Иван Телегин и Пелагея поженились в 2016 году, в 2017 у певицы родилась дочь Таисия, а в 2019 году супруги расстались, предположительно из-за измены Ивана. Бывшие супруги стараются сохранять дружеские отношения ради воспитания дочери.

Также напомним, Пелагея является солисткой собственной группы, с которой исполняет русские народные песни, романсы и этнические песни народов мира.