Киев, , 22:28 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева принял решение отпустить жену бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары Марину Козерод под личное обязательство, заявил её адвокат Илья Серафимов, сообщил 15 апреля телеканал «Громадське».

Женщина обязалась не покидать Киевскую область, являться на вызовы правоохранителей и уведомлять их об изменении места жительства.

Напомним, Козерод подозревают в даче ложных показаний по делу об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Она попыталась прикрыть своего мужа, взяв вину на себя.

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