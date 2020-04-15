Кишинёв, 15 апреля 2020, 21:55 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Молдавии достигло 1934, сообщает 15 апреля пресс-служба молдавского минздрава.
Количество летальных исходов вследствие заражения вирусом SARS-CoV-2 в Молдавии достигло 46, число излечившихся — 171.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля молдавский президент Игорь Додон объявил, что торжества в честь Дня Победы в Молдавии перенесут.
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