Москва, , 21:43 — REGNUM Более 250 лабораторий по всей России задействованы в диагностике коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 15 апреля главный специалист по лабораторной диагностике Минздрава России Татьяна Вавилова.

«К диагностике коронавирусной инфекции подключено более 250 лабораторий по всей стране, коллектив которых ежедневно демонстрирует высокий профессионализм, удивительную самоотверженность и самоотдачу», — приводит её слова пресс-служба министерства.

Вавилова отметила, что в борьбе с коронавирусом «мобилизовалось всё лабораторное сообщество страны», и сегодня «лаборатории разных организаций и разных ведомств представляют собой единую службу».

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