Абуджа, , 21:42 — REGNUM Власти Нигерии приняли решения продлить визы и вид на жительство иностранцам, заблокированным в стране из-за карантина, 15 апреля сообщает Sahara Reporters.

По сообщению миграционной службы Нигерии, продление соответствующих разрешений и виз будет бесплатным.

Отмечается, что для иностранцев, которые направятся в миграционную службу за продлением документов, будет смягчен карантинный режим, им не грозят штрафы.

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