Воронеж, , 21:22 — REGNUM Прокуратура Воронежской области начала проверку по факту нарушения прав граждан из-за плановых отключений электроэнергии, которые привели, в частности, к отключению ещё и воды, и отопления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

15 апреля «Вести Воронеж» сообщили о том, что жители Рамонского района, находящиеся на самоизоляции, остались без света, воды и тепла вследствие планового отключения электроэнергии. При этом длительное отключение производится второй раз подряд за неделю.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнил Усов.

Отметим, что на сайте ПАО МРСК действительно обозначены «плановые отключения», запланированные на 14−15 апреля на территории не только Рамонского района, но и других районов области: в каких-то случаях отключения производятся ночью или ранним утром и на час-два, в каких-то случаях — с 08:00 и до 17:00.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта на территории Воронежской области действует режим самоизоляции — большинству жителей региона запрещено покидать свои дома, кроме исключительных случаев.

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