Москва, , 21:15 — REGNUM Решение, оглашённое президентом РФ Владимиром Путиным о помощи малому и среднему бизнесу, является экономически выгодным, поскольку государство в случае сокращения работников будет платить те же деньги, но уже на рынке труда. Об этом заявил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Решение президента о выделении финансовой помощи малому и среднему бизнесу — это то, чего ожидали не только сами представители бизнеса, но и рядовые работники, занятые в различных сферах, пострадавших от карантина. Это выгодно и экономически, ведь если этих людей сократят, то государство все равно платило бы деньги, но уже на бирже труда», — сказал Цветков.

Он особо отметил солидарность главы государства с мнением крупнейших общественных объединений, которые в качестве ключевого условия господдержки попросили сохранить рабочие места. Цветков уверен, что таким образом власть подаёт сигнал, что она слышит общество.

Общественник уверен, что помощь и гарантию от государства должны получать те, кто «честно платил налоги и обеспечивал соблюдение трудовых прав работников». При этом он не исключил, что данная ситуация впоследствии окажет влияние на выход части бизнеса из тени.

При этом Цветков считает важным, чтобы все решения были воплощены в жизнь полностью и без лишних бюрократических проволочек, поскольку выделение бюджетных средств в короткие сроки всегда является угрозой для злоупотреблений. Именно с этим эксперт связывает необходимость пристального внимания прокуратуры к процессу.