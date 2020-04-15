Ашхабад, , 21:09 — REGNUM Многие туркменские студенты, обучающиеся в вузах соседнего Казахстана, уже два месяца не могут получить помощь от родителей из-за ужесточения правил денежных переводов в Туркмении, передает «Азатлык».

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Учащиеся жалуются на то, что в условиях карантина по коронавирусу им нечем заплатить за аренду и не на что купить продовольствие.

По словам студентов, их родители каждый день стоят в очередях в банках, пытаясь отправить им деньги. Но сделать это не удается, поскольку банковские работники каждый раз требуют новые справки и документы.

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