Смоленск, , 21:08 — REGNUM Постоялец дома-интерната для престарелых и инвалидов с подтверждённым диагнозом «коронавирус» скончался в Вязьме Смоленской области.

Известно, что мужчине было 74 года, он имел ряд сопутствующих хронических заболеваний. Окончательную причину смерти установит экспертиза, сообщил «Рабочий путь».

Как напоминает ИА REGNUM, это второй случай смерти пациента с подтверждённым коронавирусом в Смоленской области. Вместе с тем, только за последние сутки в Вязьме подтвердили 50 случаев заражения коронавирусом, при этом, по данным оперштаба, все случаи связан с заносом инфекции в дом престарелых.