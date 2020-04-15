Тбилиси, , 21:03 — REGNUM Правительство Грузии и патриархия приняли совместное решение о порядке проведения службы в ночь перед Пасхой. Об этом на чрезвычайном брифинге 15 апреля вечером сообщил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

«Принято совместное решение о том, что никто не нарушит закон и действующие в стране ограничения и в то же время церковь не закроется. В больших храмах прихожане смогут присутствовать на праздничной литургии, но при условии соблюдения 2-метровой дистанции и других установленных минздравом и Национальным центром по контролю заболеваний ограничений и норм безопасности. А в маленьких церквях на службе будут присутствовать только священнослужители», — заявил Ираклий Чиковани.

По его информации, за соблюдением гражданами порядка и установленных норм во всех храмах будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Ираклий Чиковани предупредил граждан, что в стране по-прежнему действует режим чрезвычайного положения и комендантский час, поэтому передвигаться по улицам с 21:00 до 06:00 часов и в ночь перед Пасхой тоже будет запрещено. Все, кто нарушит эти правила, будут оштрафованы, а в случае повторного нарушения — привлечены к угловной ответственности, напомнил пресс-спикер премьер-министра.

Правительство также приняло решение о временном закрытии с 17 апреля доступа граждан на кладбища. Пока не известно, сколько времени будет действовать этот запрет. Связан он с традицией посещения могил в понедельник после Пасхи. Правительство объясняет запрет необходимостью предотвращения скопления народа и опасности распространения коронавируса.

По последним данным на 21:00 часов 15 апреля, в Грузии подтверждено 306 случаев коронавируса, 71 человек выздоровел, 3 скончались. 5043 граждан находятся в зонах карантина, 463 — в стационарах.