Париж, , 20:58 — REGNUM Во Франции за сутки скончались 1438 пациентов с коронавирусом. Соответствующие данные озвучил на брифинге 15 апреля глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, всего на сегодняшний день в больницах и медико-социальных учреждениях страны скончались 17 167 больных COVID-19. Накануне сообщалось 15 729 умерших.

Также сообщается, что за последние сутки на территории Франции зафиксировано 2633 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 106 206 человек.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении до 11 мая режима карантина в стране из-за пандемии коронавируса.