Анкара, , 20:56 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Турции достигло 69 392, написал 15 апреля турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в Twitter.

За минувшие сутки количество выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Турции выросло на 4281, летальных исходов — на 115.

Количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией в Турции достигло 1518, число излечившихся — 5674.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 апреля, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу призвал реформировать СБ ООН из-за его политики в отношении пандемии.

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