Лондон, , 20:52 — REGNUM Долгожительница из Великобритании Конни Титчен выздоровела после заражения коронавирусом, сообщает 15 апреля телеканал Sky News.

Женщина в возрасте 106 лет смогла с помощью врачей побороть коронавирус и выздороветь через три недели после заражения. Сама долгожительница после выписки из больницы Бирмингема сказала, что ей повезло справиться с вирусом.

Внучка женщины отметила, что секретом долголетия её бабушки стал активный и независимый образ жизни, благодаря которому ей удаётся, в том числе, достаточно быстро побеждать все трудности и болезни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выздоровлении после заражения коронавирусом 107-летней жительницы Нидерландов. Она стала самым старым человеком в мире, выздоровевшим после заражения SARS-CoV-2.

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