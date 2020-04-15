Пенза, , 20:55 — REGNUM В Пензенской области внесенные изменения в постановление губернатора о режиме повышенной готовности запрещают посещение гражданами с 15 по 30 апреля кладбищ и храмов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Посещения разрешат только в случаях обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участии в погребении (захоронении), а также священнослужителям и лицам, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.

Религиозным объединениям в этот период рекомендовано приостановить деятельность, а также исключить их проведение вне мест их совершения. Исключения только для отпевания умершего при соблюдении санитарно-профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратился к верующим с призывом в Страстную неделю отказаться от посещения церквей. Священнослужитель просит совершать молитвы дома, проявить терпение и никуда не ходить. Федеральные телеканалы будут транслировать пасхальные богослужения из главных православных храмов страны. Молитва вне церковных стен не будет считаться грехом, а, напротив, заботой о людях.

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