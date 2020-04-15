Пенза, , 21:05 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев из-за растущего количества пациентов и усиленной в связи с этим нагрузки на медицинских работников призывает их проявить максимум терпения. Персоналу в стационарах работать сложно, поэтому необходимо проанализировать логистику поступления и перенаправлять поток пациентов, сделав тем самым для них максимально эффективное пребывание в больнице, считает губернатор.

На совещании в правительстве Иван Белозерцев отметил необходимость увеличения числа инфекционных коек и полноценного оснащения их современным оборудованием. Поставить койку недостаточно, нужно подключить аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких), обеспечить работу увлажнителей дыхательных смесей, пояснил глава региона.

На совещании обсудили информацию по каждой отдельной больнице и приняли ряд необходимых решений, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под наблюдением пензенских врачей находятся 2759 человек, снято с учета 5659 человек. На 15 апреля лабораторно подтвердились 16 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения среди жителей региона достигло 100 .

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