Челябинск, , 20:38 — REGNUM В Челябинской области полиция уже начала оформлять протоколы на нарушителей режима «самоизоляции». Об этом журналистам объявил глава региона Алексей Текслер.

На утро 15 апреля имелись данные о 69 составленных протоколах, в том числе и в Челябинске. Уже имеются первые решения судов.

При этом в официальном сообщении пресс-службы областного УМВД говорится, что в основном полицейские проводят с населением профилактические беседы. Что касается штрафа, то он может быть выписан по статье 20.6.1 КоАП России, предусматривающей наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Размер штрафа для граждан может быть от тысячи до 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в регионе был введён режим повышенной готовности. А с конца марта из-за коронавируса жителям региона запретили покидать дома без особой нужды.