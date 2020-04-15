Донецк, , 20:32 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в ДНР достигло 26, сообщили 15 апреля в министерстве здравоохранения республики.

Уточняется, что четыре новых случая заражения коронавирусом были подтверждены в ДНР 15 апреля. Эти люди контактировали с теми, у кого ранее уже был подтверждён COVID-19.

В минздраве ДНР отметили, что у всех четверых, тесты которых подтвердили коронавирус 15 апреля, переносят заражение без симптомов.

Читайте также: В ЛНР количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 17

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два человека в ДНР уже выписаны после излечения от вызванного коронавирусом заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое заразившихся SARS-CoV-2 в ДНР – медработники