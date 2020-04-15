Иваново, 15 апреля 2020, 20:58 — REGNUM Один раз в неделю тест на коронавирус делают врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом в первой городской клинической больнице Иваново. Об этом корреспонденту 15 апреля рассказали в пресс-службе правительства Ивановской области.
Первая горбольница Иваново имеет инфекционный профиль, все врачи умеют работать с опасными инфекциями. В так называемой «грязной зоне» медики работают в полной защите — противочумных костюмах, респираторах и очках. После смены врачи уходят домой и раз в неделю обязательно сдают тест на коронавирус.
На 15 апреля в регионе подтвердили 121 случай заражения коронавирусом, 14 новых положительных тестов зарегистрированы за сутки, ещё четыре анализа находятся на подтверждении в федеральных лабораториях.