Иваново, , 20:58 — REGNUM Один раз в неделю тест на коронавирус делают врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом в первой городской клинической больнице Иваново. Об этом корреспонденту 15 апреля рассказали в пресс-службе правительства Ивановской области.

Первая горбольница Иваново имеет инфекционный профиль, все врачи умеют работать с опасными инфекциями. В так называемой «грязной зоне» медики работают в полной защите — противочумных костюмах, респираторах и очках. После смены врачи уходят домой и раз в неделю обязательно сдают тест на коронавирус.

«В первые дни было очень тяжело и страшно, потому что никто не знал масштабы происходящего и не мог их оценить. Со временем ситуация стабилизировалась, выработались чёткие алгоритмы работы. Поведение медицинского персонала в экстренной ситуации, отработаны механизмы реагирования. Но какой же это героизм? Это наша ежедневная работа, единственное нагрузка выше, чем обычно, но ничем не отличается от повседневных будней. Наша цель помочь людям любой ценой», — заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОБУЗ ГКБ №1 Иваново Роман Пономарев.

На 15 апреля в регионе подтвердили 121 случай заражения коронавирусом, 14 новых положительных тестов зарегистрированы за сутки, ещё четыре анализа находятся на подтверждении в федеральных лабораториях.