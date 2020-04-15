Берлин, , 20:27 — REGNUM Нагрузку в разгар пандемии COVID-19 смогла выдержать благодаря соблюдению предпринятых мер против угрозы распространения коронавируса система здравоохранения Германии. Об этом 15 апреля заявила канцлер Германии Ангела Меркель после совещания с главами регионов по ситуации в стране.

Меркель сообщила, что в Германии удалось добиться того, что все ресурсы здравоохранения, а также врачи и все работники медицинской сферы не подверглись излишнему давлению в пик эпидемии в стране.

Канцлер ФРГ выразила сердечную благодарность всем «сотрудникам и сотрудницам сферы здравоохранения» и уточнила, что хотя всем медикам приходится работать в напряжённых условиях, но система здравоохранения в целом смогла остаться в рабочем состоянии.

Меркель поблагодарила всех граждан Германии за соблюдение рекомендаций медиков, мер самоизоляции и социального дистанцирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении запрета на массовые мероприятия в Германии до конца лета.

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