Тула, , 20:27 — REGNUM На территории Тульской области с 17 апреля будет введён обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов. Об этом сообщает 15 апреля пресс-служба областного правительства.

Как уточняется, губернатор Алексей Дюмин внёс дополнения в свой указ о мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности в Тульской области.

Согласно документу, с 17 апреля все прибывающие в область из других регионов (как гости, так и возвращающиеся домой) обязаны обеспечить самоизоляцию по месту пребывания на 14 календарных дней.

О факте прибытия и своём местонахождении граждане должны будут сообщить на горячую линию по телефону 8−800−200−71−02. В случае ухудшения состояния здоровья предписывается незамедлительно вызвать на дом врача.

Данные требования не будут распространяться на лиц, следующих через территорию Тульской области транзитом или осуществляющих служебные командировки, добавили в пресс-службе.

Напомним, в Тульской области резко возросло количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлено 45 новых заразившихся, их общее количество возросло до 130.

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