Чебоксары, , 20:17 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи со смертью 79-летней пациентки, у которой было установлено заражение коронавирусом. Он подчеркнул, что «врачи боролись до последнего», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Олег Николаев Cap.ru

Сегодня, 15 апреля, в республике скончалась первая пациентка, у которой было установлено инфицирование коронавирусом.

«К сожалению, новости сегодня скорбные. Скончалась пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Течение болезни осложнили хронические заболевания, врачи боролись до последнего. Соболезную родным», — сказал Олег Николаев, подчеркнув, что это «болезненный удар для всех нас».

Говоря в целом о ситуации в республики, руководитель Чувашии ещё раз призвал «без лишней необходимости не выходить из дома», особенно людям из группы риска. В частности, пожилым гражданам продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости доставят волонтёры.

«К сожалению, мы видим пренебрежение правилами безопасности. Особенно огорчает, когда не берегут здоровье те, кто находится в группе риска. Коронавирусная инфекция очень опасна осложнениями. Не надо думать, что вам повезет, что вас пронесет, если вы просто пройдетесь по соседним магазинам. Мы сделали все, чтобы жители Чувашии, особенно из группы риска, оставались дома», — отметил Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, скончавшаяся в Чувашии 79-летняя пациентка, у которой было подтверждено заражение коронавирусом, входила в группу контактных лиц. Инфекция у неё установлена 10 апреля, во время лечения «развилась дыхательная недостаточность», и пациентку подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на интенсивную терапию, спасти её не удалось. Ранее минздрав Чувашии принёс соболезнование родным и близким умершей пациентки.

По состоянию на 15 апреля в Чувашии официально подтверждено 79 случаев инфицирования коронавирусом. Два пациента ранее прошли лечение и были выписаны из больниц в связи с выздоровлением.

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