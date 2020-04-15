Иваново, 15 апреля 2020, 20:56 — REGNUM Гемодиализ потребовался двум пациентам с коронавирусом в первой городской клинической больнице Иваново. Для этих целей в лечебном учреждении установили два аппарата очищения крови, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе правительства Ивановской области.
В первой городской клинической больнице лежат пациенты с подтверждёнными диагнозами и положительными тестами на коронавирус. На лечение сюда поступили две женщины, которым по жизненным показаниям необходим гемодиализ. В больнице для них установили два аппарата для гемодиализа и систему водоподготовки.
В больнице развёрнуто 214 коек для пациентов с коронавирусом, в том числе 31 реанимационная. В распоряжении врачей 31 аппарат ИВЛ и экстракорпоральный мембранный оксигенатор.