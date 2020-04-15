Иваново, , 20:56 — REGNUM Гемодиализ потребовался двум пациентам с коронавирусом в первой городской клинической больнице Иваново. Для этих целей в лечебном учреждении установили два аппарата очищения крови, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе правительства Ивановской области.

В первой городской клинической больнице лежат пациенты с подтверждёнными диагнозами и положительными тестами на коронавирус. На лечение сюда поступили две женщины, которым по жизненным показаниям необходим гемодиализ. В больнице для них установили два аппарата для гемодиализа и систему водоподготовки.

«От себя и от всех медицинских работников хочу поблагодарить всех граждан, которые в непростое время проявляют сознательность и соблюдают режим самоизоляции. К сожалению не все пациенты до конца осознают всю серьёзность происходящего. Пациентов приходится убеждать в необходимости остаться под наблюдением, чтобы при развитии осложнений незамедлительно оказать всю необходимую помощь. Но всё же большинство пациентов прислушиваются к нам», — уточнил заведующий отделением анестезиологии и реанимации ОБУЗ ГКБ №1 Иваново Роман Пономарев.

В больнице развёрнуто 214 коек для пациентов с коронавирусом, в том числе 31 реанимационная. В распоряжении врачей 31 аппарат ИВЛ и экстракорпоральный мембранный оксигенатор.