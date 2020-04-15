Сыктывкар, , 20:08 — REGNUM За сутки в Коми лабораторно подтверждено ещё 97случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных выросло до 402. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находится 4174 человек, в том числе:668 человек прибыли из-за рубежа, 3506 человек контактировали с заболевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми будет запущена автоматизированная выдача пропусков на передвижение.