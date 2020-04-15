Архангельск, , 20:00 — REGNUM Врио губернатора Александр Цыбульский заявил, что не поддерживает строительство полигона на станции Шиес.

Да, я против проекта на станции Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался. Понимаю, что проделана определённая юридическая работа, но я в целом буду выступать против. Сейчас все мои силы и всё время отнимает тема борьбы с коронавирусом. Но в ближайшее время, когда я больше погружусь в детали, уверен, наступит понимание того, каким образом нам надо действовать, чтобы проекта на станции Шиес не было», — заявил он в блиц-интервью «Эхо Севера».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Шиес» был включен в список приоритетных инвестпроектов Архангельской области в октябре 2018 года, несмотря на протесты общественности. Тогда было заявлено, что объектбудет введенв эксплуатацию в 2020 году.