Нижний Новгород, , 19:49 — REGNUM Собственник автомобиля, на который с 11 этажа упал мужчина, взыскал компенсацию за повреждение транспортного средства. Мужчина при падении выжил и заплатит владельцу машины 73,3 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года у одного из домов на Бору. Мужчина в состоянии опьянения спрыгнул вниз с лоджии, находящейся на 11 этаже, и упал на припаркованный автомобиль, сильно его повредив.

На дату повреждения стоимость автомобиля оценивалась в 90,2 тыс. рублей, после падения цена годных остатков составила 16,9 тыс. рублей. Восстановление было признано по результатам судебно-технической экспертизы нецелесообразным. Компенсацию за утраченное имущество в размере 73,3 тыс. рублей, а также 13,8 тыс. судебных расходов заплатит выживший.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Белинского района Пензенской области обратился в суд о взыскании с управления ЖКХ Пензы ущерба, причиненного упавшим деревом автомобилю истца, и выиграл его.

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