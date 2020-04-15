Екатеринбург, , 19:54 — REGNUM Мужчина, обвиняемый в убийстве двух девушек из винтовки в Екатеринбурге, признан вменяемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В отношении гражданина была проведена психиатрическая экспертиза, которая и выдала данный результат.

«Мужчина вменяем и полностью отдавал себе отчёт в совершаемых действиях», — сообщают в следственном управлении.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные действия. Расследование вскоре завершится.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство произошло на склоне горы Уктус в августе 2018 года. Задержать подозреваемого смогли через год — после того, как на дело обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.

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