Екатеринбург, 15 апреля 2020, 19:54 — REGNUM Мужчина, обвиняемый в убийстве двух девушек из винтовки в Екатеринбурге, признан вменяемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
В отношении гражданина была проведена психиатрическая экспертиза, которая и выдала данный результат.
«Мужчина вменяем и полностью отдавал себе отчёт в совершаемых действиях», — сообщают в следственном управлении.
Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные действия. Расследование вскоре завершится.
Как сообщало ИА REGNUM, убийство произошло на склоне горы Уктус в августе 2018 года. Задержать подозреваемого смогли через год — после того, как на дело обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.
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