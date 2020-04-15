Москва, , 19:47 — REGNUM Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что прогулки с детьми возле дома в столице являются нарушением режима самоизоляциит и влекут за собой административный штраф. Об этом Данчиков заявил в интервью РИА Новости.

«С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя. Есть определенные варианты, когда разрешено выходить на улицу. Других вариантов нет. Надо постараться обезопасить себя и окружающих и продержаться, чтобы снизить высокий эпидемиологический порог», — сказал чиновник.

Напомним, что в Москве в связи с пандемией коронавирусной инфекции власти объявили режим повышенной готовности. Этот режим не предусматривает ограничения прав граждан на свободу передвижения. Тем не менее власти Москвы грубо нарушили Конституцию Российской Федерации и заявили, что устанавливают «режим самоизоляции» для граждан. Граждан заставляют сидеть дома под угрозой административных штрафов. Кроме того, в городе веден пропускной режим.