Магнитогорск, Челябинская область, , 19:43 — REGNUM В Челябинской области изменили приговор жителю Магнитогорска, который задолжал алименты своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее Правобережный райсуд приговорил его к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Суд посчитал смягчающим обстоятельством то, что у подсудимого есть дочь.

Однако прокурор оспорил этот приговор. По его словам, преступление было совершено как раз в отношении дочери. Поэтому её наличие не может смягчить вину. Сведения о смягчающей обстоятельстве были убраны из приговора.