Москва, , 19:39 — REGNUM Порядка 8 тысяч российских граждан, ожидающих выезда из-за рубежа, получили материальную помощь от правительства. Об этом сообщил 15 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Пр состоянию на сегодняшний день выплаты материальной помощи были оформлены примерно 8 тысячам наших сограждан», — сказал он в интервью изданию «Коммерсантъ».

Глава МИД добавил, что на сегодняшний день остается ещё порядка 27 тысяч граждан России из числа подавших заявки на вывозные авиарейсы, которые могут претендовать на ежедневные выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство выделило МИД России около полумиллиарда рублей на оплату проживания за рубежом российских граждан, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.