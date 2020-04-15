Рим, , 19:31 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Италии превысило 165 тысяч, сообщили 15 апреля в итальянском департаменте гражданской защиты страны.

За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии увеличилось на 2667, количество летальных исходов — на 578.

Общее количество летальных исходов заражения коронавирусом в Италии достигло 21 645.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Италия находится в мире на третьем месте по количеству подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. На первом месте — США, на втором — Испания.

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