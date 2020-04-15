Киев, , 19:48 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева назначил генерал-майору Службы безопасности Украины (СБУ) Валерию Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщило 15 апреля информационное агентство «УНИАН».

Шайтанова будут содержать в СИЗО до 14 июня 2020 года.

Суд также обязал следователя и прокурора обеспечить подозреваемому медицинское обследование, чтобы установить наличие хронических заболеваний. В случае обнаружения таких болезней — немедленно обеспечить соответствующее лечение.

Напомним, генерала задержали 14 апреля. Он является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБУ. Сторона обвинения утверждает, что у неё достаточно доказательство того, что Шайтанов работал на ФСБ России.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал СБУ был задержан по подозрению в подготовке террористических актов и ряда других преступлений на территории Украины.

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